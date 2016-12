CAPS realiza palestra sobre saúde mental

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) A Casa de Encantado promoveu mais um Ciclo de Palestras Saúde Mental em Debate no dia 20 de dezembro. A atividade, realizada no Auditório Brasil do Centro Administrativo Municipal, conta com o apoio do Projeto Percursos Formativos na Rede de Atenção Psicossocial (Raps) do Ministério da Saúde. O tema abordado durante todo o dia de encontro com profissionais da área teve como foco principal abordar a temática “além dos serviços de saúde mental – o cuidado no território da vida”. As palestrantes foram a médica psiquiatra Ana Pitta e a psicóloga Maria de Fátima Fischer. Participaram da programação profissionais que atuam no CAPS e nas Estratégias de Saúde da Família de Encantado e de outros municípios vizinhos.

Conforme a professora e psicóloga Fátima, a relação de afeto entre as pessoas faz pensar, produzir e criar este sentimento que transversaliza o trabalho dos profissionais da área da saúde. Ela também destacou que para 2017 a ideia e a provocação é que se escreva um livro, juntamente com os usuários do CAPS para retratar as experiências vivenciadas por meio do Projeto Percursos Formativos na Raps, o qual integra a formação dos profissionais que atuam nos Centros de Atenção Psicossocial e a melhoria no atendimento dos usuários destes serviços.

Esta atividade marcou o encerramento do Projeto Percursos Formativos na RAPS que desde o ano de 2013 vem mobilizando os trabalhadores e usuários de saúde mental de Encantado e região, através de diferentes atividades de educação permanente em saúde mental.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Encantado

Foto: Gisele A. Feraboli