Caravana da Alegria encerra programação da Christkindfest 2016

Com o tema O Melhor Presente de Natal é Dentro de Um Abraço, a Christkindfest 2016 encantou e alegrou a todos com a magia do Natal. Nesta sexta-feira, 23, às 20 horas, na Praça Getúlio Vargas se encerra mais um evento natalino de Santa Cruz do Sul com a Caravana da Alegria, que apresenta o Musical Fritz e Frida em um Conto de Natal e o espetáculo Alegrando. Além disso, o último dia ainda vai contar com a programação da Vila do Noel, no Parque da Oktoberfest, até às 23h30. “Ainda teremos muita dança, teatro, música, alegria e diversão”, enfatiza o coordenador do evento, Leandro Vernier.

Na Vila do Noel haverá apresentação musical com o Grupo Shake, às 21h30. Para quem ainda não passeou no Expresso da Magia, com a presença de personagens infantis, ainda dá tempo até sexta-feira. O percurso, que inicia na frente do Parque da Oktoberfest e segue pelas ruas centrais da cidade, custa R$ 5,00 por pessoa. A Christkindfest 2016 é realizada em parceria pela Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) e Município, com patrocínio do Guaraná Antárctica.

Programação Christkindfest 2016:

23/12 – Sexta-feira

20h – Caravana da Alegria no Centro e Musical Fritz e Frida em um Conto de Natal

Local: Praça Getúlio Vargas

21h30 – Apresentação do Grupo Shake

Local: Vila do Noel, junto à praça de alimentação

Fonte: Ass. de Imprensa da Assemp

Foto: Rodrigo Assmann