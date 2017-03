Carnaval de Rua animará noite no Calçadão

Estrela ainda respira carnaval. Será realizada na noite deste sábado (04), mais uma edição do Carnaval de Rua do município. Uma escola de samba e dois blocos irão animar a folia, que será realizada na Rua Fernando Abott, o “Calçadão”, a partir das 20h. A expectativa é atrair um público de cinco mil pessoas de todo o Vale do Taquari.

Irá comandar a festa o bloco Renascer do Samba, do Bairro Imigrantes, com cerca de 250 foliões, e o tema “O Vale do Taquari – poesia e magia cantada”. Também participarão a Escola Inhandava, de Bom Retiro do Sul, com 150 pessoas e o enredo “Recordar é viver”; e o Bloco dos Palhaços, de Lajeado, que vai levar para a rua 140 carnavalescos em nove alas abordando o tema “O mundo da imaginação”. O bloco de Estrela também irá, de forma inédita, animar os carnavais de Bom Retiro do Sul e Fazenda Vilanova, dias 11 e 18, respectivamente.

Conforme o secretário Marcelo Braun, será uma ótima oportunidade de tanto estrelenses como visitantes prestigiarem a festa local. “Ela está assim já marcada nesta data dentro do nosso calendário. É uma maneira de fazermos com que mais pessoas participem desta bonita festa, já que muitos tradicionalmente viajam no carnaval. Como chegamos num acordo de datas com outros municípios, isto possibilitará também que moradores e participantes de blocos e escolas de outras cidades nos prestigiem.” Apenas em caso de chuva torrencial o mesmo será transferido.

O Governo de Estrela ainda não determinou o valor que será repassado ao evento. Em 2016, o Carnaval teve aporte de R$ 30 mil da Prefeitura. Conforme o secretário Marcelo Braun, “a tendência é que o investimento público seja cerca de 20% menor neste ano”.

Soberanas

A corte do carnaval de Estrela deixará a festa mais bonita. A mesma foi eleita no início de fevereiro. No evento, realizado na sede da Associação de Moradores do Bairro Imigrantes, e organizado pelo Bloco Renascer, a candidata Rose dos Santos de 20 anos, moradora do Bairro das Indústrias, ficou com a coroa de Rainha. A corte foi completada pela Princesa Ketlin Ribeiro, de 17 anos, do Bairro Nova Morada; e a Rainha da Bateria do Bloco, Andiara Rodrigues da Silva, de 21 anos, a moradora do Bairro Boa União. Já Mariana Souza Dorneles, de 10 anos, moradora do Bairro Imigrantes, é a Rainha Mirim. Jamile Rodrigues Ribeiro, de 11 anos, também do Bairro Imigrantes, é a Princesa; e Raine Menezes de 11 anos, moradora do Bairro dos Estados, a Simpatia.

Texto: Ascom Estrela