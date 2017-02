Carnês do IPTU de Lajeado começam a ser entregues

Os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) 2017 de Lajeado começam a chegar às casas dos contribuintes esta semana. O IPTU tem desconto de 15% para quem quiser pagar o valor em parcela única até o dia 24 de fevereiro. A guia também pode ser impressa a partir do site da prefeitura, no link “Cidadão/Serviços/Boleto de IPTU”.

Para quem quiser pagar até o dia 31 de março, o desconto será de 7,5%. O último desconto é de 5%, válido para quem pagar até o dia 28 de abril. Sem desconto, o prazo limite para pagamento se encerra no dia 26 de maio. Há ainda a opção de parcelamento em até 7 vezes, com parcela mínima de R$ 50,00, com primeiro vencimento no dia 10 de junho.

Serão enviadas pelos Correios somente as opções com desconto. Para evitar gastos desnecessários – já que 80% dos contribuintes costumam pagar IPTU em cota única -, não serão enviados carnês para quem optar pelo parcelamento. O contribuinte deverá imprimir o carnê por meio do site da prefeitura.

A prefeitura deve enviar 56.600 carnês de IPTU e 10.160 referentes a alvarás e ISS. A previsão é de que todas as guias tenham sido entregues em aproximadamente 10 dias após o início do serviço. A estimativa de arrecadação com o IPTU 2017 é de R$ 22 milhões. Em razão das novas exigências da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), os pagamentos só poderão ser realizados no Banco do Brasil, Banrisul, Caixa Econômica Federal e agências lotéricas.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Lajeado