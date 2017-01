Carnês do IPTU poderão ser retirados a partir de fevereiro

A Administração Municipal de Westfália comunica que os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) estarão disponíveis somente a partir do dia 1º de fevereiro. A retirada poderá ser feita no Setor de Arquitetura e Engenharia da Prefeitura.

Os prazos para pagamento com desconto são os seguintes: até 28 de fevereiro de 2017, desconto de 20%; até 31 de março de 2017, desconto de 15%; e até 30 de abril de 2017, desconto de 10%. Os descontos serão concedidos apenas aos contribuintes que quitarem o débito constante no carnê ou pagarem qualquer parcela nos prazos previstos, sempre respeitando o exercício de 2017.

Depois do dia 30 de abril deste ano, os pagamentos devem ser feitos pelo valor integral do débito constante no carnê para a respectiva parcela. O IPTU 2017 pode ser pago no caixa da Prefeitura Municipal ou nos bancos Banrisul, Sicredi e Caixa Econômica Federal.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália