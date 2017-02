Carteiras de Identidade devem ser encaminhadas na biblioteca

A Administração Municipal informa que a confecção do Registro Geral (RG), popularmente conhecido como Carteira de Identidade, deve ser encaminhado na Biblioteca Municipal, no térreo da Prefeitura. O horário de atendimento é o mesmo das demais repartições do Município.

Para o encaminhamento do RG é necessário apresentar a Certidão de Nascimento ou Casamento original, uma foto 3×4 atualizada e o CPF. Para a primeira via não há custo. Já para a realização da segunda via, o valor é de R$ 60. Salvo para pessoas acima dos 65 anos.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul