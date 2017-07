Cartório Eleitoral irá encerrar as atividades em Cruzeiro do Sul

Desde o dia o dia 29 de março o Cartório Eleitoral de Lajeado trabalha no recadastramento biométrico para os eleitores de Cruzeiro do Sul. A estrutura foi montada junto ao salão de eventos da Prefeitura. O atendimento ocorre das 10h às 12h e das 13h às 16h30min. Tendo em vista a maioria dos eleitores já ter feito o seu recadastro, cerca de sete mil, num total de dez, o Cartório irá encerrar as suas atividades no município. Os últimos atendimentos serão realizados na segunda-feira, dia 24 de julho. Para isso, os interessados devem efetuar a agendamento prévio, pelo telefone (51) 9 8040.3748, ou pessoalmente, com Fausto Fernandes.

Após este período, os eleitores que ainda não fizeram o recadastro, continuam tendo a oportunidade de fazê-lo, no Cartório Eleitoral, em Lajeado, na rua Santos Filho, número 394, Centro da Cidade. No primeiro final de semana de agosto, dias 05 e 06, o cartório também estará aberto. O horário de atendimento, nos dois dias, será das 10h às 17h, exclusivamente para eleitores de Cruzeiro do Sul. A iniciativa se dá, tendo em vista que muitas pessoas não tem tempo para realizar o recadastramento em horário comercial. O procedimento precisa ser realizado até 11 de outubro, caso contrário o titulo poderá ser cancelado.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul