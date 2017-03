Casa 7 está com inscrições abertas para aulas de Música

A Casa 7 Centro Cultural está com inscrições abertas para cursos de canto ou instrumento. No momento estão sendo oferecidas aulas de Violão e Musicalização com o professor Fernando Graciola; guitarra com o professor Zoca Jungs; baixo com Solon Chaves; teclado com Vicente Breyer; acordeon com Ronison Borba; canto com a professora Maria Paula Rodriguez; violino com Ricardo Sieben; bateria com Maurício Malaggi e prática de conjunto MPB/Jazz com o professor Tiago Ferrari Daiello. As aulas são organizadas de acordo com o perfil do aluno e podem ser desenvolvidas de forma individual ou em grupo.

Conforme o professor, Fernando Graciola, qualquer pessoa com idade a partir dos cinco anos pode participar dos cursos. As aulas acontecem de segundas às sextas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 22h. Aos sábados de manhã, os horários devem ser combinados com o professor do instrumento pretendido. Os alunos que se inscreverem até o dia 10 de abril, terão desconto de 5% extra na compra de qualquer instrumento musical ou acessório na Loja Tigrão Áudio, em Encantado.

“Os benefícios da música são inúmeros! Desenvolve o senso artístico, estimula a concentração e estreita a comunicação entre as pessoas. Além disso, serve também como uma importante ferramenta para a expressividade. E, especificamente, em relação aos benefícios que os Cursos de Música da Casa 7 oferecem, além de todos esses acima citados, há a possibilidade de desenvolvimento profissional na carreira de música instrumentista ou cantor(a)”, destaca Graciola.

Saiba mais:

A Casa 7 é um espaço destinado a fomentar e disseminar ações culturais para crianças, jovens e adultos de Encantado e Vale do Taquari, através de aulas, cursos, oficinas, palestras e apresentações produzidas e coordenadas por artistas locais em conexão e intercâmbio permanente com agentes da cena cultural do Brasil e do exterior. Música, teatro, capoeira, dança, literatura, cinema e fotografia tem um espaço permanente de exposição, aprendizagem e discussão.

“A Casa 7 já atendeu muitos alunos através dos cursos de Música. Além de todas as aulas particulares com cada professor semanalmente, também são oferecidos workshops e aulas para grupos maiores, como turmas de escolas e outras formações, através de horários pré-agendados”, comenta o professor.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (51) 9 9779-0757, do e-mail aulasdemusicacasa7@gmail.com ou ainda no endereço: Rua 7 de Setembro – 757 – Centro – Encantado/RS, em frente à Rádio Encantado AM.

Texto: Portal Região dos Vales