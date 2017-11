Casa da Família Rural é inaugurada durante a Turismate de Ilópolis

Como parte da programação da 8ª Turismate – A Festa da Erva-Mate – que segue até o próximo domingo (19/11), no Parque do Ibama, em Ilópolis, a Prefeitura Municipal realizou na tarde desta sexta-feira (17) a inauguração oficial do espaço Casa da Família Rural. Localizado na esquina das ruas Alfredo Mützel e Conselheiro José Bozetto, o prédio reestruturado, com cerca de 300m², abrigará a Emater/RS-Ascar, a Secretaria de Agricultura, o Departamento do Meio Ambiente e o Posto Veterinário.

Com um investimento de R$ 30 mil utilizados em pintura, móveis novos e divisórias, o espaço possibilitará aos empregados de cada uma das entidades o atendimento aos agricultores – e ao público em geral – com mais conforto e comodidade. “É um investimento em que toda a comunidade sai ganhando”, analisou o prefeito de Ilópolis, Edmar Rovadoschi, que estava acompanhado, no ato, de outras autoridades, como o presidente da Turismate e vice-prefeito, Fernando Dapont e o gerente regional da Emater/RS-Ascar, Marcelo Brandoli.

Brandoli destacou o ambiente acolhedor, que possibilitará o desenvolvimento das atividades em um espaço mais amplo e adequado. “O local em que trabalhamos, muitas vezes é como se fosse a nossa ‘segunda casa’”, complementou o prefeito. A cerimônia de entrega foi coordenada pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Ilópolis, Jurandir Marques e contou também com a participação de representantes de entidades e agricultores.

Texto: Ascom Turismate