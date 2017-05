Chamado de “O Cantinho do Despertar para a Leitura”, desde a semana passada a Casa de Cultura conta com um espaço destinado para a leitura infantil. O objetivo é incentivar nos alunos o hábito da leitura por meio do contato com histórias infantis, mostrar para a criança a importância de saber ler, suas utilidades no dia-dia e com isso oferecer um ambiente prazeroso para a leitura. O horário de atendimento é das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado