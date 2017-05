Casa de Cultura conta com novo horário de atendimento

Considerando a importância do incentivo à leitura e do contato do cidadão com o acervo histórico e cultural que se encontra na Casa de Cultura (Museu e Biblioteca), o prefeito Adroaldo Conzatti estabeleceu um novo horário de atendimento ao público, levando em consideração que muitas pessoas não conseguem utilizar esse espaço em função do horário de trabalho ou de estudo.

A partir desta quarta-feira (03) a Casa de Cultura passa a funcionar de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 19h.

Texto: Ascom Encantado