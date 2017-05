Casa de Cultura não fecha ao meio-dia

Considerando a importância do incentivo a leitura e do contato do cidadão com o acervo histórico e cultural que a Casa de Cultura (Museu e Biblioteca) possui, o prefeito Adroaldo Conzatti estabeleceu um novo horário de atendimento ao público. Agora a Casa de Cultura passa a funcionar de segunda a sexta-feira das 8h às 18h. A mudança visa facilitar o acesso das pessoas que não conseguiam conciliar os horários de trabalho ou de estudos com o espaço cultural.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Encantado