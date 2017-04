Casa de Cultura oferece oficinas de artesanato

A Casa de Cultura de Bom Retiro do Sul inicia no dia 17 de abril suas oficinas de artesanato como feltro, tricô, crochê e pintura em tecidos. Todas as pessoas podem realizar os trabalhos. Segundo a oficineira, Jusara da Graça Silva, a procura já iniciou e entre os alunos estão crianças, adultos e idosos.

Os dias das oficinas serão nas segundas e quintas. Na segunda-feira é o dia de trabalhos com feltro onde as aulas ocorrem das 14 horas às 17 horas. Nas quintas, no mesmo horário, são realizadas as oficinas de tricô, crochê e pintura em tecidos. Informações podem ser obtidas pelo fone 3766.1001.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul