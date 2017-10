Casa do Museu promove programação alusiva aos 500 anos da Reforma Luterana

A Administração Municipal convida toda a comunidade para a programação especial que será realizada na noite da próxima quinta-feira, 26, na Casa do Museu. O evento inicia às 19h, na Praça Flores da Cunha, em frente ao espaço público, onde será inaugurada a placa em homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana. Na mesma ocasião será oficialmente aberta a exposição “Reforma Luterana – 500 anos: Conhecendo a comunidade luterana de Arroio do Meio”, disponível à comunidade no Museu Público Municipal.

A noite segue com a sessão mensal do Cineclube Real, que exibirá o filme Lutero, com início às 20h. A escolha faz referência ao tema, tendo Martinho Lutero como figura central. O Cineclube Real está localizado junto à Casa do Museu e realiza exibições mensais de filmes, seguidos de bate-papo com profissionais da área abordada. No evento também será lançada oficialmente a programação dos 83 anos de Aniversário do Município (28 de novembro) e a programação Natalina, comemorada ao longo do mês de dezembro.

Sinopse do filme Lutero: Após quase ser atingido por um raio, Martinho Lutero (Joseph Fiennes) acredita ter recebido um chamado. Ele se junta ao monastério, mas logo fica atormentado com as práticas adotadas pela Igreja Católica na época. Após pregar suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittemberg, Lutero passa a ser perseguido. Pressionado para que se redima publicamente, Lutero se recusa a negar suas teses e desafia a Igreja Católica a provar que elas estejam erradas e contradigam o que prega a Bíblia. Excomungado, Lutero foge e inicia sua batalha para mostrar que seus ideais estão corretos e que eles permitem o acesso de todas as pessoas a Deus.

Texto: Ascom Arroio do Meio