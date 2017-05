Casa do Museu realiza programação alusiva à Semana Nacional de Museus

Em comemoração à 15ª Semana Nacional de Museus, comemorado de 15 a 21 de maio, com o tema ‘Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus’, o Museu Público Municipal de Arroio do Meio, promove programação especial alusiva à temporada cultural nacional.

De segunda a sexta-feira, 15 a 19, o espaço estará aberto para visitação e conversa sobre a influência da cultura indígena em nosso cotidiano. A programação é destinada para escolas e demais grupos que tenham interesse, incluindo os participantes das oficinas de cerâmica da Casa. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo fone (51) 3716 1166 ramal 211, pelo e-mail museu@arroiodomeiors.com.br ou diretamente na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604.

Na quinta-feira, 18, às 19h, será realizada uma sessão especial no Cineclube Real, com exibição de documentário temático. Para contextualizar o filme e interagir com o público, a sessão contará com a presença de haitianos enraizados no Município. No mesmo dia é comemorado o Dia da Bandeira Nacional do Haiti. Diante disso, os convidados prepararam uma apresentação histórica para partilhar com os cineclubistas.

A Semana Nacional de Museus acontece anualmente para celebrar o Dia Internacional de Museus, comemorado em 18 de maio. No período, os museus brasileiros são convidados pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) a desenvolver programação especial enfatizando a importância destas ações como instrumento de ampliação do acesso à cultura e de visibilidade dos museus.

Saiba mais:

O Museu Público Municipal foi oficializado em 25 de novembro de 2013; a Casa do Museu foi destinada para esse fim em 28 de novembro de 2008; a Casa onde funciona o Museu foi construída em 1918 por iniciativa do médico alemão Ernesto von Heckel, para servir como residência e consultório, numa época em que Arroio do Meio não possuía hospital. Saiba mais no site: http://arroiodomeio.rs.gov.br/site/sec_mpm

Texto: Ascom Arroio do Meio