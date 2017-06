Casal é preso em Estrela por homicídio ocorrido em Marques de Souza

Na tarde da terça-feira (13), policiais da Delegacia de Polícia de Lajeado, em conjunto com a DP de Estrela, prenderam preventivamente, um casal suspeito por homicídio ocorrido no município de Marques de Souza no ano de 2014.

A mulher foi presa no bairro Pinheiros, em sua residência, e o homem em seu local de trabalho, no bairro das Indústrias, em Estrela. Segundo o delegado Juliano Stobbe, o inquérito policial havia sido arquivado por falta de provas, mas diante de novos elementos o procedimento foi desarquivado e expedidas as prisões.

Texto: Ascom Polícia Civil