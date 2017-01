Cautelas da Campanha de Incentivo à Produção Primária serão entregues a partir de segunda-feira

Com o intuito de aumentar o índice de participação do Município na arrecadação do Estado, a Administração Municipal de Westfália promove, mais uma edição da Campanha de Incentivo à Produção Primária. A entrega das cautelas inicia na próxima segunda-feira (16) e segue até 20 de março.

Os cupons serão concedidos aos agricultores inscritos no município de Westfália, mediante apresentação das notas fiscais do Talão de Produtor de vendas à indústria e comércio e a produtor de outro município, emitidas no ano de 2016. Os produtores rurais receberão uma cautela a cada R$ 2 mil em nota fiscal e uma cautela a cada nota fiscal de venda emitida.

Os agricultores concorrerão a 25 prêmios, que serão vale-compras, no valor de R$ 650, a serem trocados no comércio de Westfália. O sorteio dos prêmios referentes à Campanha de Incentivo à Produção Primária será no dia 24 de março, data em que é celebrado o aniversário do Município.

Avisos importantes

Sorteados que estiverem em débito com o erário municipal terão o prazo de cinco dias úteis para regularizarem suas situações. No caso de não regularização, poderão perder o direito à premiação. Além disso, cada produtor participante poderá ganhar, somente, um único prêmio da Campanha de Incentivo à Produção Primária. Após sorteio do nome, o agricultor ficará automaticamente excluído das premiações seguintes.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Westfália