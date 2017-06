CDL Jovem confirma programação do 5º Encontro Estadual de Jovens Empresários

O núcleo Jovem da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado prepara para o dia 10 de agosto a 5ª edição do Encontro Estadual de Jovens Empresários. O evento anual de capacitação foi a pauta da reunião realizada na terça-feira (27), sob a coordenação do vice-presidente Carlos Oliveira e acompanhada pelo presidente Heinz Rockenbach, na qual o grupo confirmou a programação deste ano.

Ao anunciar os cases de Carlos Alberto Ferreira, da Rede Globo; Fabiana Bergamaschi, da Venax Eletrodomésticos; e Carlos Busch Jr., da Oracle Corporation, Oliveira explicou: “o evento é voltado a empresários e gestores que tomam decisões, com o objetivo de qualificar as suas escolhas e aprimorar os negócios”. Segundo ele, os palestrantes compartilharão suas experiências, descrevendo a busca por novas decisões e relatando ações intraempreendedoras.

O 5º Encontro Estadual de Jovens Empresários tem a correalização da Univates e conta com o patrocínio de Sicredi e Sorvebom. O apoio é da Criar Comunicação Visual, Lojas Dullius, Gráfica Lajeadense e Cervejaria Salva. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail comercial@cdl-lajeado.com.br ou no telefone (51) 3710.1299.

Texto: Ascom CDL