CDL Lajeado assina convênio com empresa de conciliação de cartões

Um novo serviço está à disposição dos associados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado. No começo do mês, a entidade assinou convênio com a Gold Soluções, uma empresa com atuação no RS e SC. É partner da Concil – SP, que comercializa de forma exclusiva no Sul do país o software ConcilCard, voltado à conciliação das operações de cartões de crédito e débito.

O Concilcard entrega uma gestão completa das operações para pequenas, médias e grandes empresas, efetuando um controle na gestão de taxas, serviços, recuperação de valores e principalmente gerando economia aos empresários, que atualmente necessitam cada vez mais da venda de cartão para alcançar faturamento e atender a demanda crescente do dinheiro digital.

Na explanação feita para a diretoria da CDL Lajeado, o diretor comercial Nelson Carús e o CEO Alessandro Jung abordaram os desafios das organizações, observando que poucas sabem ou tem controle sobre estas operações devido à dificuldade de aferição das taxas das adquirentes (Cielo, Redecard, Goodcard, Vero, Getnet, entre outras). O trabalho identifica taxas indevidas e outras até abusivas, afetando diretamente o lucro do empresário.

Agendamento

Nos dias 19 e 20 de julho, profissionais da empresa estarão fazendo visitas a empresas em Lajeado. Os agendamentos podem ser feitos na CDL Lajeado através do telefone 3710-1299. Para associados da entidade, os planos mensais têm desconto de 20%.

Texto: Ascom CDL Lajeado