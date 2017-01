CDL Lajeado e Prefeitura se unem para programar o Natal de 2017

O ano está começando e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado já direciona sua atenção ao próximo Natal. Propondo a união de esforços com a Prefeitura, a entidade reuniu, na terça-feira (10), membros da pasta do Comércio, o prefeito Marcelo Caumo, primeira dama Aline Scapini Caumo e os secretários da Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Reckziegel, e do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura, Douglas Sandri, para planejar ações que proporcionem uma programação diferenciada no final de 2017.

De acordo com o presidente Heinz Rockenbach, a CDL Lajeado criou uma comissão que, juntamente com o governo municipal, vai pensar e executar a decoração natalina, visto que a data faz a economia girar e as atrações cativam visitantes de outras localidades.“Esperamos fazer uma boa parceria para que Lajeado volte a brilhar”, declarou. Segundo Rômulo Xavier Vier, integrante da comissão, há muito a responsabilidade do Natal tem ficado somente com o poder público, mas a entidade tem sido cobrada e não pode mais se isentar do assunto. A proposta é estruturar um local apropriado e encantador para se frequentar com a família. “Vamos fazer o clima de Natal contagiar a todos nós”, convocou Vier. Rockenbach complementou: “Está faltando a magia da época. Precisamos trabalhar para que ela volte a acontecer”.

O grupo discutiu opções de decoração e programação, abordando também a questão financeira. A ideia é angariar fundos via CDL Lajeado e Prefeitura, mas principalmente buscar recursos federais por meio de leis de incentivo à cultura. A parceria com outras entidades e o apoio de empresários também esteve em pauta. As ações levarão em consideração a realidade do município e buscarão um projeto sustentável, que se mantenha e seja aperfeiçoado a cada ano, tendo como referência outras cidades próximas e até mesmo Gramado. “Antes de recursos, precisamos pensar no que fazer. Temos que ter alternativas criativas, que unam poder público e privado”, ressaltou Marcelo Sommer.

O próximo passo da comissão será definir as estratégias e buscar os parceiros. Um encontro com representantes de outras entidades, além de artistas e decoradores que possam contribuir para a construção do projeto e arrecadação de valores será realizado ainda neste mês. Caumo enalteceu a iniciativa da entidade e enfatizou seu interesse em envolver a comunidade, para que todos possam contribuir com o Natal deste ano. “Essa reunião nos mostra a importância das ações integradas para a cidade. Precisamos valorizar as parcerias e as ações comunitárias. Mesmo se tivermos poucos recursos, ainda assim vamos ter algo melhor, pois estamos interagindo. Não serão ações isoladas”, avaliou o prefeito.

Texto: Ascom CDL Lajeado