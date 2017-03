Celulares e maconha são apreendidos em Lajeado

No final da tarde de domingo (05), a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens e apreendeu celulares e uma pequena quantidade de maconha. A ocorrência foi registrada na BR 386, em Lajeado.

A PRF realizava fiscalização na rodovia, quando abordou o condutor de um GM Astra de Tavares. Durante revista, foram encontrados celulares, memórias, chips e baterias oriundas do Paraguai. Além disso, os policiais localizaram cerca de 5kg de maconha dentro de uma caixa de som, a qual estava no porta-malas do veículo.

No automóvel, estavam dois casais e um adolescente de 17 anos, todos de Tavares. O motorista, de 29 anos, assumiu que os celulares eram dele. O outro homem, de 36 anos, confessou ser o responsável pela droga. Os dois foram presos e levados à polícia judiciária de Santa Cruz do Sul. O motorista deverá responder por descaminho. O passageiro, por tráfico de drogas. A mercadoria e a maconha foram encaminhados para o mesmo local.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF