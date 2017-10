Centro Administrativo recebe palestra para contadores

A secretaria da Fazenda e Repartição Tributária de Encantado convida contadores e pessoas ligadas à contabilidade de toda a região, para palestra abordando o tema “EFD, GIA e Valor Adicionado”. Os palestrantes são Fabio Haeser e Sidnei Lima.

O evento será realizado dia 30 de outubro das 14h às 17h no auditório Brasil do Centro Administrativo. Inscrições e informações com Kelen Rossini pelo fone: (51)3751-0112 ou pelo e-mail fiscal02@encantado-rs.com.br. A entrada é franca. A palestra é uma realização da Administração Municipal de Encantado e conta com o apoio da Essencial Assessoria e CRCRS – Delegacia Regional de Encantado.

Texto: Ascom Encantado