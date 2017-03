Centro de Saúde estará aberto no sábado, dia 18 de março

Para atender a demanda de mulheres que não conseguem realizar os exames preventivos, bem como manter a carteira de vacinação de todos os pacientes em dia, o Centro de Saúde da Família, em Imigrante, estará aberto um sábado ao mês.

No mês de março, haverá atendimento na manhã do dia 18 de março, das 8h às 11h. Para o exame de pré-câncer é necessário agendar previamente o horário, já para as vacinas não é necessário.

As datas em que o Centro de Saúde estará aberto aos sábados, nos próximos meses, serão divulgadas em breve. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1031, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante