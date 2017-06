Centro de Saúde estará aberto no terceiro sábado de cada mês

Dando continuidade às ações de prevenção em saúde, o Centro de Saúde da Família, em Imigrante, abrirá nas manhãs do terceiro sábado de cada mês. Neste sábado, 17 de junho, haverá atendimento das 8h às 11h.

A iniciativa tem como principal objetivo facilitar o acesso de mulheres, que durante a semana possuem dificuldade de sair do trabalho, ao exame citopatológico, fundamental para o diagnóstico precoce de câncer de colo de útero e outras doenças.

Aos sábados também é possível que adultos e crianças que necessitem atualizar a carteira de vacinação o façam. A equipe também está disponível para o esclarecimento de dúvidas com relação aos serviços prestados na unidade.

Caso ocorra alguma alteração e a unidade de saúde não puder ser aberta no terceiro sábado de cada mês, a data de funcionamento será previamente divulgada. Em caso de dúvidas, as pessoas podem contatar a equipe pelo telefone (51) 3754 1031.

Texto: Ascom Imigrante