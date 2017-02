Centro Regional de Oftalmologia retoma cirurgias de catarata

Em reunião oficial nesta quinta-feira (09), junto ao Centro Regional de Oftalmologia de Encantado, o Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Taquari – CONSISA VRT, Sr. Adroaldo Conzatti, Prefeito de Encantado, juntamente da diretoria do Consórcio; Ramon Zuchetti, Coordenador da 16ª CRS; Câmara Técnica da Saúde do CONSISA VRT, representada por diversos Secretários de Saúde; foram recebidos pelo Presidente do Instituto de Oftalmologia Dr. Lair José Hüning e integrantes da equipe de trabalho para mostrar o espaço que foi readequado com recursos do Consórcio, a fim de atender a elevada demanda reprimida na área da oftalmologia.

A partir de vinte de fevereiro próximo, o Centro retomará as cirurgias de catarata que foram suspensas no final de 2015. A última vistoria realizada pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde – CEVs concluiu que o espaço atende as normas e está em condições de realizar procedimentos cirúrgicos.

O espaço atende pelo SUS, mas atualmente o repasse financeiro autoriza somente a realização de quarenta cirurgias/mês. São mais de duas mil cirurgias que estão na lista de espera. Conforme o Presidente Adroaldo “Será analisada a viabilidade de os municípios custearem com recursos próprios esta demanda reprimida”. Hoje a cirurgia de catarata pela tabela SUS custa R$ 643, com anestesia inclusa.

