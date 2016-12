Cerca de 1000 pessoas prestigiaram a formatura das escolas de educação infantil

Cerca de mil pessoas acompanharam na manhã de sábado (17), a Formatura das Escolas Municipais de Educação Infantil de Paverama. Do evento, realizado no Ginásio Católico de Esportes do Centro, participaram 77 alunos formandos de quatro escolas da Rede Municipal de Ensino.

“Hoje é um dia de muita alegria para a Educação, uma área considerada desde o início do nosso mandato como prioridade. A Educação tem oferecido o que há de melhor para os nossos alunos, afinal, o nosso maior patrimônio são as nossas crianças”, disse o prefeito Vanderlei Markus.

Os formandos frequentaram as EMEIs Pingo de Gente, da Cidade Baixa, EMEI Criança Feliz, de Fazenda São José, EMEI Pequeno Mundo, de Posses e Proinfância Casa da Criança do Centro.

Sob o tema “Natureza é vida” a formatura contou com coreografias especiais que destacaram a relação dos seres humanos com a natureza. “Esse é um momento sempre cheio de emoção tanto para as famílias, quanto para nós educadores que convivemos e vimos essas crianças crescerem” destacou a Secretária de Educação e Cultura Rosicler Flach.

“Parabenizamos o prefeito Vanderlei por todos os investimentos na Educação e por essa grande festa. Como sempre falo é uma festa da família, uma celebração que reúne pais, avós e tios”, disse o Presidente da Câmara de Vereadores José Vilson Ferreira.

Os alunos agora aguardam o início do ano letivo para começar um novo ciclo em suas vidas. A Administração Municipal de Paverama, através da Secretaria de Educação e Cultura parabeniza os alunos formandos e seus familiares e deseja sorte na nova etapa.

Fonte: Ass. de Imprensa e Comunicação da Prefeitura de Paverama

Foto: Divulgação