Cerca de 500 pessoas acompanharam a domingueira de show de talentos

No último domingo, dia 2 de abril, ocorreu a Domingueira com Show de Talentos. Evento dentro das programações preparadas para o período de Páscoa e realizado nas dependência do Parque Poliesportivo, no Centro de Cruzeiro do Sul. Cerca de 500 pessoas estiveram prestigiando o evento. Na ocasião, a secretária de Educação, Cultura e Esportes, Anelise Assmann, a Nega, fez a abertura do evento, agradecendo a presença de todos, enaltecendo ser um momento de confraternização entre amigos e famílias. Além disso, elogiou o empenho e dedicação do grupo de voluntários, que juntos, confeccionaram e revitalizaram a decoração de Páscoa do Parque Poliesportivo e do trevo de acesso à cidade.

O prefeito Lairton Hauschild se disse satisfeito com toda a transformação do espaço e o empenho dos voluntários e do vice-prefeito João Dullius, para que a comunidade tivesse um local de encontro bonito, seguro e organizado. A primeira apresentação dos talentos locais ficou por conta da cantora Talita, com músicas de Aline Barros e Régis Danese. Após, ocorreu a participação do Grupo Mover, com a apresentação “Foi por Você”, remetendo ao sacrifício de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Dando continuidade, a cantora Flávia Miranda entoou várias canções. Para finalizar, os alunos da Escola Municipal de Música, Pedro e Victor Schossler, coordenados pelo professor Guilherme Gregory, apresentaram músicas diversas com repertório de Rock, deixando o palco livre para os demais talentos que tivessem interesse em apresentar. O evento foi promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura (Smece), com apoio da Administração Municipal, participação da APAE, Grupo de Artesãs de Cruzeiro do Sul, Grupo de Agricultura Familiar e Ervateira Gauchima. As programações seguem no próximo dia 12 de abril. Às 19h, no mesmo local, ocorre a apresentação da Orquestra Jovem do SESI. Neste dia o comércio local também ficará aberto até às 7h da noite, oportunizando um horário diferenciado para que a comunidade possa fazer suas compras de Páscoa.

Verdadeiro Significado de Páscoa

Conforme a equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Smece), quando se pensa em Páscoa, a primeira coisa se imagina são os famosos ovos de chocolate. Contudo, independente da religião, a Páscoa cristã leva a refletir sobre o amor, a vida e a capacidade de recomeçar. A origem da celebração da Páscoa está na história judaica relatada na Bíblia, no livro chamado “Êxodo”, que significa “saída” e é exatamente a saída dos judeus do Egito que esse livro relata. Quando Ramsés II, rei do Egito, subiu ao trono, apavorou-se com o crescimento do povo de Israel, achando que esse crescimento colocava em risco o seu poder.

Essa preocupação, deu início a uma série de ordens e obras que levaram os judeus a um período de sofrimento. Conta a Bíblia que Deus, vendo o que se passava com seu povo, escolheu Moisés para tirá-los dessa situação, dando a ele os poderes necessários para o cumprimento da missão. Na semana em que o povo de Israel iniciou sua jornada para sair do Egito, Deus ordenou que comessem apenas pão sem fermento e no último dia, quando finalmente estariam fora do Egito, seria comemorada a primeira Páscoa, sendo esse procedimento celebrado de geração em geração. Essa celebração recebeu o nome de Pessach, que em hebraico significa passagem, nesse caso da escravidão à liberdade. Daí surgiu a palavra Páscoa. Jesus Cristo deu novo significado à Páscoa. Ele trouxe a “boa-nova”, esperança de uma vida melhor, trouxe a receita para que o povo se libertasse dos sofrimentos e das maldades praticadas naquela época. A morte de Jesus Cristo representa o fim dos tormentos. A sua ressurreição simboliza o início de uma vida nova, iluminada e regrada pelos preceitos de Deus. O domingo de Páscoa marca a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. Hoje, o domingo de Páscoa representa uma oportunidade de retrospectiva da vida.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul