Certel informa o desligamento de energia nesta sexta-feira

A Certel Energia comunica que haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica nas imediações do Parque Multiesportivo Odilo Klein nesta sexta-feira, dia 23, das 14h15min às 17h.

O desligamento se deve à execução de obras para expansão e melhoria do sistema elétrico naquele local. Os serviços serão realizados apenas com tempo bom. Caso o trabalho seja concluído antes do prazo estabelecido, o religamento será antecipado, devendo os moradores considerarem a linha energizada durante todo o período.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Santa Clara do Sul