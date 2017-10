Certel reconhece dedicação de profissionais depois do temporal

Os profissionais da Certel envolvidos no restabelecimento da energia elétrica entre os dias 1º e 4 de outubro, em razão da tempestade que atingiu o Estado no dia 1º, tiveram os seus esforços reconhecidos pelo presidente da cooperativa, Erineo José Hennemann. Em reunião com a direção na manhã do dia 10, tendo por local o auditório da sede administrativa, em Teutônia, os colaboradores foram cumprimentados pelo presidente, e a cooperativa distribuiu uma cesta básica para cada um que contribuiu com o atendimento aos associados.

Na ocasião, Hennemann enalteceu a filosofia cooperativista e o espírito solidário dos profissionais, que souberam colocar-se no lugar de quem teve o fornecimento prejudicado pelo temporal, que danificou 70 postes de concreto e 16 transformadores na área da Certel. “Dos 45 mil associados atingidos pela interrupção, 40 mil tiveram o restabelecimento ainda na noite do dia 1º ou na madrugada do dia 2. Ou seja, 92% dos associados da Certel tiveram a energia elétrica restabelecida praticamente no mesmo dia”, salientou, lembrando que este foi um temporal de proporções nunca antes vistas nos 61 anos da cooperativa.

O presidente elogiou os funcionários pela disposição em, prontamente, se colocarem à disposição para atender os associados, sendo que, até o início da noite do dia 4, todos estavam com o recebimento de energia normalizado. “Nossas equipes trabalharam incansavelmente para garantir um retorno rápido da energia. Ficaram um tempo maior longe de suas famílias e do conforto de suas casas, pois traçaram a meta pessoal de que o fornecimento deveria retornar com a maior brevidade”, frisou.

O eletricista de linha-viva, Oldenir Dickel, resume o sentimento das equipes. “Procuramos nos colocar no lugar dos associados que estavam sem luz, principalmente dos agricultores que já ganham pouco pelo preço do leite, e que seriam afetados também pela interrupção de energia. Nos engajamos ao máximo, e o associado vindo agradecer por onde passávamos nos dava mais força e motivação para continuarmos o serviço. Teve associados que agradeceram tanto que quase choraram de alegria. O que fizemos em três dias é trabalho para normalmente ser concluído em duas semanas”, relatou, agradecendo pelos constantes treinamentos que são possibilitados aos profissionais.

Texto: Ascom Certel