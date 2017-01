Chuva diminui e calor aumenta no Sul

Uma massa de ar seco volta a predominar e vai garantir uma sexta-feira de bastante sol no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O tempo fica firme nos três estados, apenas com possibilidade de algumas pancadas de chuva no extremo norte paranaense e na fronteira gaúcha com o Uruguai. Essa chuva da fronteira só deve vir à noite com a aproximação de outra frente fria.

As temperaturas muito elevadas vão chamar a atenção no interior do Rio Grande do Sul nesta sexta. “A aproximação de uma nova frente fria favorece os ventos de noroeste, que são ventos quentes e vão fazer os termômetros dispararem”, comenta a meteorologista Fabiana Weykamp. Municípios do oeste gaúcho poderão ter temperatura até perto dos 40°C. A temperatura máxima prevista pela Climatempo em Uruguaiana é de 39°C.

Outra situação que será observada é queda de umidade do ar mais acentuada pelo interior dos estados da Região Sul. Desta vez, a nova frente fria não vai conseguir avançar pela Região Sul e será desviada para o mar na altura do litoral gaúcho. No fim de semana ocorrem pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, com risco de chuva forte na fronteira com o Uruguai. A maior parte da Região Sul vai ter um fim de semana de sol forte, calor e tempo aberto.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Climatempo