Chuvas prometem continuar no Estado

Aviso da Sala de Situação do Rio Grande do Sul informa que no sábado (07) o sol aparece pela manhã, mas ao longo da tarde novas áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica, voltam a provocar chuvas.

Deverá haver atenção para possíveis chuvas na região da fronteira oeste até a região central do estado. Somente na parte leste é que o sol predomina com variação de nebulosidade.

No domingo (08), uma nova frente fria passará pela costa do Rio Grande do Sul junto de uma área de baixa pressão atmosférica que causará pancadas de chuva em todo o RS. Conforme os meteorologistas, as chuvas prometem ser fortes e com potencial.

Texto: Ascom Defesa Civil RS