A semana começa novamente com previsão de chuvas em boa parte do oeste do estado. Porém, os maiores volumes de chuvas generalizadas devem ocorrer somente mais para o final desta semana, entre quinta (28) e sexta-feira (29), quando uma nova frente fria estará avançando e organizando a umidade vinda da Amazônia. Os volumes devem ser bastante significativos. Somente, ao longo da primeira quinzena de outubro é que as chuvas começam a dar uma trégua.

Texto: Ascom Climatempo