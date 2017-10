CIC estimula decoração natalina em Teutônia

A CIC Teutônia, por meio da sua vice-presidência do Comércio, está reeditando em 2017 a campanha que estimula a decoração natalina no município. Denominada “Neste Natal, deixe sua vitrine legal”, a iniciativa tem por objetivo incentivar a decoração das vitrines, aproveitando a emoção do Natal para atrair clientes e vender mais, além de embelezar a cidade.

Podem participar todas as empresas associadas à CIC, que devem preencher, gratuitamente, a ficha de inscrição junto à Secretaria da entidade até o dia 03 de novembro. Todos os dados da ficha de inscrição devem ser preenchidos para facilitar o processo de avaliação das empresas.

Haverá uma comissão avaliadora, integrada por no mínimo três pessoas, entre arquitetos, decoradores, pessoas da área da cultura e fotógrafos. Serão considerados critérios como iluminação, brilho, criatividade, fachada, uso de materiais e originalidade, de acordo com pareceres pessoais desses avaliadores.

Essa avaliação será realizada no período de 11 a 15 de dezembro (período em que as empresas participantes devem manter a iluminação acesa para correta avaliação). As dez empresas selecionadas como destaque da campanha irão receber troféu de participação, dez vales para rodízio de pizza por empresa, além de terem seus nomes divulgados na mídia local e no Jornal Resumo (jornal interno da CIC).

O resultado do concurso será divulgado no dia 27 de dezembro, às 20h, em evento especial que também terá o sorteio final da campanha Nota Fiscal dá Prêmios 2017 – “Natal Tempo que Encanta”. Mais informações pelo fone (51) 3762-1233 ou pelo e-mail cicteutonia@cicteutonia.com.br.

Curso de vitrinismo gratuito

Todas as empresas inscritas no concurso terão uma vaga, gratuita, para participar do curso “Vitrines natalinas – construindo um sonho de Natal”, que ocorre no dia 07 de novembro, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h, no Auditório 01 da CIC.

Com orientação de Antônio Haesbeart, a formação destaca processo criativo, materiais alternativos, decoração tradicional, desenvolvimento do tema, oficina prática e layout de vitrine natalina. Mais informações pelo e-mail comercial@cicteutonia.com.br.

Texto: Ascom CIC Teutônia