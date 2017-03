CIC Roca Sales realiza reunião com a Administração Municipal

Na manhã da segunda-feira (03), representantes do comércio local reuniram-se com o prefeito Amilton Fontana. Entre os assuntos abordados esteve a grande preocupação com a segurança pública e as medidas que poderão vir a ser tomadas para o bem-estar da população. Além disso, as lideranças também falaram sobre futuros projetos para a cidade, entre eles questões ambientais e a maior mobilidade nas ruas do centro da cidade.

A CIC firmou parceria com a Prefeitura, se colocando a disposição para o que for necessário. Há também a abertura da possibilidade das lojas e indústrias virem a produzir projetos visando a melhoria do município.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Roca Sales