CIC Teutônia e revendas promovem Feirão de Veículos Seminovos no próximo fim de semana

O Feirão conta com a participação de oito revendas de Teutônia: Fritz Automóveis, Sérgio Veículos, Strada Veículos, Centro Automóveis, Esquina Center Veículos, Viévi Automóveis, Schaefer Automóveis e Betiolo Novos e Seminovos. Entre as vantagens para os clientes, além da variedade de veículos de diferentes revendas num único local, destaque para análise imediata de crédito da BV Financeira e condições facilitadas, além de preços especiais e brindes. Ainda haverá a presença de ervateira e de food truck e brinquedos infláveis grátis.

Iniciado em 2009, o Feirão surgiu da necessidade verificada pelas próprias revendas teutonienses, que buscaram o auxílio da CIC para sua viabilização e concretização, possibilitando o incremento nas vendas de veículos e reforçando a integração entre empresários.

A cada nova edição tem ocorrido o aumento na quantidade de veículos e valores negociados. Conforme dados das revendas, as 11 edições do Feirão de Seminovos somadas possibilitaram a comercialização de aproximadamente 670 veículos e cerca de R$ 8,9 milhões em negócios. A última edição do evento ocorreu em outubro de 2016. Além de clientes em potencial de Teutônia e municípios vizinhos, compradores de outras cidades mais distantes, dos Vales do Taquari e Rio Pardo, costumam conferir as ofertas.

“A cooperação é admirável, as revendas unem esforços para enfrentar a crise econômica. Esse trabalho de parceria, com um objetivo em comum, deu resultado, como provam os números das edições anteriores do Feirão de Veículos Seminovos de Teutônia, atraindo compradores, prospectando e aumentando as vendas”, ressalta o gerente financeiro e de eventos da CIC, Alexander Blömker.

Texto: Ascom CIC Teutônia