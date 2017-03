CIC Teutônia promove novo treinamento gratuito sobre crédito e cobrança

No dia 22 de março, das 8h30min às 11h30min, a CIC Teutônia promove mais uma edição do treinamento gratuito para associados da entidade sobre análise de risco de crédito – “Crédito, risco, perfil da inadimplência e cobrança”. A formação busca capacitar os profissionais de crédito e apresentar soluções inteligentes para auxiliar o processo de tomada de decisões de crédito e gestão de negócios em todos os segmentos da economia, seja comercial, industrial ou de serviços.

O conteúdo programático destaca venda com segurança (necessidade de criação do SCPC, confirmação de dados do cliente, crédito, análise e concessão, serviços disponíveis para análise de crédito, cadastro, perfil do inadimplente, diferenciação entre autorização, menor assistido e emancipado, comprovantes de compra possíveis de cobrança e cheque), cobrança de devedores (cálculo de inadimplência, passos da cobrança, registro e exclusão no SCPC, dicas de cobrança, negociando as inadimplências, juros e multa), leis e resoluções (Código de Defesa do Consumidor, dano moral, normatização sobre preços, tamanho da letra em contratos, obrigatoriedade de apresentação de RG nas compras com cartão de crédito, cheques sustados, cheques pré-datados e dicas importantes).

Mais informações e inscrições pelo fone (51) 3762-1233 ou pelo e-mail scpc@cicteutonia.com.br. Para não-associados à CIC o investimento é de R$ 50 por participante.

Texto: Ascom CIC Teutônia