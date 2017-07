CIC Teutônia traz palestra-show no dia 20 de julho

No dia 16 de julho comemoramos o Dia do Comerciante, setor que contribui significativamente para impulsionar a economia brasileira. Afinal, quem não vai ao shopping ou a um pequeno comércio perto de casa para comprar algo que necessita? Diferentemente do que ocorria no século passado, a sociedade atual busca, cada vez mais, sanar seus anseios do modo mais rápido, ou seja, comprando algo ao invés de fazê-lo.

E para celebrar esta importante data, a CIC Teutônia promove a 11ª edição do evento em comemoração ao Dia do Comerciante. Será no dia 20 de julho, na Associação Pró-Desenvolvimento de Languiru, com início às 19h15min.

Com o tema “Cadê o cliente daqui?”, palestra-show promoverá debate bem humorado, dinâmico e sincero sobre as dificuldades de se manter no mercado, cada vez mais competitivo, especialmente nos momentos de crise econômica, e como é possível criar diferenciais para conquistar novos clientes.

A programação inicia com recepção às 19h15min, coquetel servido às 19h30min e palestra-show a partir das 20h15min. O investimento é de R$ 18 (primeiro lote) e R$ 25 (segundo lote) por participante associado à CIC, e de R$ 35 para os demais interessados.

O 11º evento pelo Dia do Comerciante é uma realização da CIC Teutônia, com o patrocínio das cooperativas Languiru e Sicredi Ouro Branco. Ingressos e mais informações pelo fone (51) 3762-1233 ou pelo e-mail comercial@cicteutonia.com.br

Texto: Ascom CIC Teutônia