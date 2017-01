Na tarde de ontem (19), por volta das 14h30min, uma ciclista morreu ao ser atropelada, no bairro Aimoré, em Arroio do Meio. Maria Angélica Bildhauer Cadore (56), moradora de Arroio do Meio, foi atingida por um caminhão com placas de Pelotas, que estava sendo conduzido por um homem de 31 anos. A vítima teve morte instantânea. O Instituto Geral de Perícias (IGP), foi acionado para realizar levantamento sobre as circunstâncias do acidente.

Texto: Portal Região dos Vales