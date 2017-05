Ciclista morre atropelado em Lajeado

Por volta das 20h30 da quinta-feira (04), no quilômetro 341,5 da BR 386, em Lajeado, A Polícia Rodoviária Federal atendeu um acidente que resultou na morte de um homem. O condutor de um caminhão com placas de Lajeado transitava no sentido interior-capital, quando atropelou um ciclista que, por motivo ainda desconhecido, já estava caído sobre a rodovia.

O trânsito precisou ser desviado pela via lateral para o atendimento do acidente por parte das equipes. O homem tinha 51 anos e era morador de Lajeado. O corpo foi encaminhado ao DML do município.

Texto: Ascom PRF