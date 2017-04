Cidade escolhe corte da Forquetinha Expofest

A administração Municipal organiza para este sábado o 1º baile do município. Na ocasião será definida a corte (rainha e princesas) da 5ª Forquetinha Expofest. Conforme o secretário da Administração, Roberto Müller, oito candidatas disputam o título. “Será um evento para integrar toda família e comemorar os 16 anos de instalação e os 21 anos de emancipação”, destaca.

Às 20h haverá coquetel com os jurados, seguido do desfile às 21h30min no ginásio de esportes do Parque de Exposições Christoph Bauer, em Bauereck. A partir das 23h, inicia o baile animado pela Banda San Marino, sem a cobrança de ingressos. “Pedimos que cada um traga um quilo de alimento não perecível para doar a alguma entidade carente”, frisa.

As vencedoras representarão a cidade em todas as programações relativas à Expofest, feira municipal agendada para novembro, divulgando os valores culturais, sociais e econômicos. Como premiação, a rainha receberá R$ 300 e as princesas R$ 200, além um smartfone cada uma. As duas melhores torcidas serão premiadas.

Segundo o prefeito Paulo Grunewald, o evento é a concretização de um sonho. “Desde que entrei na política sempre tinha a meta de fazer um baile alusivo ao aniversário, integrar a população e comemorar as conquistas em conjunto. Agora isso será realidade”, afirma.

Destaca que todas as candidatas, indiferente do resultado, terão o compromisso de representar a cidade. A corte atual é formada pela rainha Larissa Dauernheimer, 1ª princesa Tchélci Alana Leipnitz e a 2ª princesa Greice Kelly Kruger, escolhidas em outubro de 2014.

As candidatas

Concorrem Carla Dahyana Maciel, Estefani da Silva, Franciele Allebrand, Laura Luisa Troller, Paola Schmitz, Vanessa Deonice Closs, Luana Werner e Betina Espíndola. Não haverá cobrança de ingressos, mas pede-se um quilo de alimento não perecível que será doado para entidades carentes.

Programação

O quê – 1º baile do município e escolha da nova corte

Quando – sábado, 8 de abril no parque de exposições Christoph Bauer

Início – Às 20h com o coquetel entre jurados e candidatas

Desfile – Início às 21h30min

A partir das 23h inicia o baile animado pela Banda San Marino

Não haverá cobrança de ingressos

Texto: Ascom Forquetinha