Cidade Jardim dá início à 1ª ColinasFest

Em clima de alegria e emoção, a Cidade Jardim realizou a abertura da 1ª ColinasFest – Feira Comercial, Industrial e de Serviços, com amostra agropecuária. A solenidade ocorreu na noite de quinta-feira (16), no Centro Comunitário. Reunindo autoridades, lideranças, entidades e a comunidade local e regional, a cerimônia deu início aos quatro dias de evento que festeja os 25 anos de Colinas.

Como forma de homenagear os líderes percussores do município, antes chamado de Corvo, distrito de Estrela, foram entregues medalhas de prata aos membros da comissão de emancipação política, ocorrida em 20 de março de 1992. Vinte e um colinenses receberam o mérito: Werno Bergesch, João Roberto Frielink, Roque José Heinrichs, Edelbert Jasper, Irio Brune, José Orlando Horn, Inácio Ademar Dannebrock, Rudi Knobloch, Bruno Brinckmann, Eldo Scholler (im memorian), Luiz Lagemann, Rudi Werner Buneker, Heriberto Hasenkamp, Romeu Rainildo Lagemann, Ary Herrmann, Irineo Boettcher, Nelson Schmidt, Gerson Luiz Imhoff, Levino Alvicio Mallmann, Mario Knobloch e Erico Froeder.

O presidente da comissão, Klaus Frederico Driemeyer, lembrou da trajetória desde a criação do município até hoje. “25 anos não é pouco. Às vezes, até uma vida. Sinto um orgulho imenso pelas conquistadas. Somos um grupo vencedor e fiemos parte da historia desse município. Quando nos reunimos tínhamos somente o pensamento de criar nosso município. Após muitas reuniões, a necessidade de formar diretoria e assim o trabalho se ampliou. O nosso maior desafio era convencer as pessoas que a emancipação era o melhor caminho para o desenvolvimento. Nada foi fácil daquela época, mas estamos aqui, orgulhosos pelo progresso da nossa Colinas. Temos certeza que fizemos a nossa parte e faríamos tudo de novo”, exaltou.

Para a presidente da Câmara de Vereadores, Justinês Magagnin, o evento busca evidenciar as potencialidades do município. “Colinas não é mais aquela vila de 25 anos atrás. Muita coisa mudou e tenho certeza que para melhor. Essa linda feira que hoje se apresenta para o vale vem como uma homenagem que representa um pouquinho da nossa história. Todos têm consciência da luta e desafios que foram superados, pois Colinas cresce a cada dia e por isso queremos presentear ao Vale do Taquari as nossas potencialidades nesta feira de fim de semana. Parabéns a todos que contribuíram a esse sonho chamado Colinas e a essa povo maravilhoso que cada vez mais tenho orgulho de fazer parte”, enalteceu.

Edelbert Jasper, presidente do evento, falou do orgulho em ser de Colinas. “Se em dois meses conseguimos organizar o que temos aqui, imagina em dois anos. Quando saímos de Colinas nos conhecem pelos eventos que temos. Temos orgulho de ser daqui. Queremos que a partir de agora também podemos ser identificados pela ColinasFest, assim como é com os coelhos, Páscoa, Natal e o turismo. Sejam todos bem-vindos”.

“Graças à equipe podemos hoje comemorar nossa Bodas de Prata. Não temos palavras para agradecer. Há dois meses, quando a ideia surgiu, era uma utopia. Não imaginávamos se a feira estaria nesse patamar e nem que estaríamos aqui de fato. Está tudo organizadora para a comunidade. A festa é todos. Festejamos todos juntos. Essa festa é nossa”, disse a vice-prefeita Regina Sulzbach.

Em seu discurso, o prefeito Sandro Herrmann falou sobre união em prol do progresso local. “Comemorar as Bodas de Prata nos comove e nos enche de orgulho, pois a nossa história é repleta de fatos que nos proporciona desenvolvimento e bem-estar. A semana do município é a efetivação do nosso jubileu, lembrando, sobretudo, do sonho que os emancipacionistas tiveram há 25 anos atrás, fazendo com que a comunidade confiasse nos propósitos que motivaram uma caminhada de obstáculos e dificuldades, mas uma convicção de que seria o melhor para a população. Colinas tem como grande valor as pessoas, instituições e seu clima de cooperação. Um exemplo disso é essa sessão em harmonia entre poderes Executivo e Legislativo. Nós, que estamos na condição de autoridades, somos passageiros, mas o município permanece a caminhada para um desenvolvimento maior. O que pregamos no passado é a união. Colinas será do tamanho que queremos. Colinas pode, quer e vai ser mais. Isso depende da união da comunidade. Estão todos convidados a participar desse projeto”, sustentou.

Páscoa antecipada

Agregando os atrativos turísticos ao evento, a administração municipal e voluntários deram início ainda em fevereiro à produção de artesanato para decorar as ruas da cidade. Coelhos e bicicletas, nas janelas, jardins, cenouras em árvores e guloseimas, como pirulitos, chamam a atenção de quem chega à Cidade Jardim. Uma fábrica de chocolates foi equipada na Praça dos Pássaros, mostrando todo o ciclo da produção, desde a colheita do cacau até a embalagem de barras e ovos. Em ambos a visitação é gratuita.

No sábado (18) haverá a Caça ao Ninho. Com número limitado de participantes, a atividade envolverá crianças e dará início ao período das comemorações da Páscoa. O ingresso sairá por R$ 2,00 e poderá ser adquirido na bilheteria e no local na programação.

Exposição de animais

Atualmente, o setor primário de Colinas representa 82% do retorno de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Para demonstrar e valorizar essa riqueza, a comissão organizadora planeja um espaço destinado à exposição de animais. No local terá gado leiteiro, ovinos, caprinos, coelhos e piscicultura. Também haverá espaços para mostra de equipamentos, maquinários e tecnologias.

Atrações para a família

Em quatro dias de eventos, inúmeras atrações são destinadas ao lazer da família. O Café da Colônia oferecerá 25 variedades de alimentos, entre eles cuca com linguiça, pão com chimia, queijo, roscas, bolinho de batata, torresmo, pizza e melado. Interessados em degustar as delícias podem reservar pelo telefone 99995-2365, com Josiane, ao valor de R$ 30. As guloseimas são produzidas pelos membros da Casa do Artesão. O espaço destinado ao café é na Casa da Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas (Oase), junto ao Centro Comunitário.

Trenzinho com passeio pelos pontos turísticos da cidade é outra atividade oferecida. Ao valor de R$ 7,00, a excursão ocorrerá durante o dia e à noite. São 20 pessoas por viagem e o ingresso poderá ser adquirido na estação. No domingo (19), das 14h às 17h, terá show de cães e gatos adestrados. A Pousada do Au-Au, de Encantado, mostrará técnicas de comando e performances dos animais.

Programação

17/03 – Sexta-feira

10h – Abertura da Feira

14h às 17h – Atividade Moinho do Campo

19h – Dj Maurinho do Frequência Máxima

21h – Show da Banda Rock and Beer

22h30min – Dj Maurinho do Frequência Máxima

23h – Prô & Bidu´s

00h30min – Dj Maurinho do Frequência Máxima

01h – Banda K´Necus

18/03 – Sábado

10h – Abertura da Feira

13h30min às 17h30min – Show Gospel

14h às 18h – Caça ao Ninho

19h – Dj Rangel Felipe Tropical FM

22h – Show Neto e Júnior

23h30min – Dj Rangel Felipe Tropical FM

00h30 – Sandro Coelho

02h – Dj Rangel Felipe Tropical FM

19/03 – Domingo

9h – Abertura da Feira

14h às 17h – Show de Cães Adestrados

14h às 15h30min – Banda Barbarella

16h às 17h30min – Luz de Candieiro

17h45min às 19h15min – Banda Champion

19h30min às 21h – Loirinha do Forró

O acesso à feira comercial é R$ 5. Crianças até 12 anos não pagam. Para o acesso aos shows de sexta-feira e sábado o valor será de R$ 10.

Texto: Ascom Colinas