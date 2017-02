Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Lajeado

Na manhã da quinta-feira (02), em cumprimento a mandado de busca e apreensão, em ação conjunta da Polícia Civil (DP Lajeado e DEAM) e Brigada Militar (POE), foram presos cinco indivíduos em um apartamento no bairro Universitário, em Lajeado.

Segundo o delegado Juliano Fernandes Stobe, todos são suspeitos de tráfico de drogas e também com possibilidade de participação em homicídios naquele município. No apartamento onde estavam os homens, foram encontrados um revólver calibre 38 com numeração raspada, munição extra de calibres 38 e 40. Os cinco pertencem a um grupo criminoso que pratica tráfico de drogas e tem por objetivo a tomada de pontos de venda de drogas em Lajeado, asseverou o delegado. Após os procedimento de praxe, os indivíduos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Lajeado.

Texto: Ascom Polícia Civil