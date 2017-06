Cineclube Real realiza sessão de cinema com bate-papo dia 29

A Casa do Museu convida a comunidade para participar da próxima sessão do Cineclube Real, a realizar-se na quinta-feira, 29 de junho, a partir das 19h. A Dama Dourada será o filme exibido, seguido de bate-papo com Vânia Drebes, professora de história da rede municipal.

Lançado em 2015, o filme se passa na década de 80 e conta a história de Maria Altmann, judia sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, que decide lutar contra o governo austríaco para recuperar diversas obras de arte que pertenciam à sua família e foram roubadas durante o confronto.

O Cineclube Real está localizado junto à Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604, e realiza sessões mensais de cinema, seguidas de bate-papo entre profissionais da área do assunto abordado e comunidade presente na sessão.

Sinopse do filme:

Maria Altmann é uma mulher judia que conseguiu sair de Viena durante a Segunda Guerra Mundial. Após muitos anos, ela terá que voltar e se reencontrar com suas memórias para recuperar uma obra de arte de Gustav Klimt, que os nazistas confiscaram de sua família.

Quem foi Gustave Klimt

Gustav Klimt (Baumgarten, em Viena, 14 de julho de 1862 – Viena, 6 de fevereiro de 1918) foi um pintor simbolista austríaco. Em 1876, estudou desenho ornamental na Escola de Artes Decorativas. Associado ao simbolismo, destacou-se dentro do movimento art nouveau austríaco e foi um dos fundadores do movimento da Secessão de Viena, que recusava a tradição acadêmica nas artes, e do seu jornal, Ver Sacrum. Klimt foi também membro honorário das universidades de Universidade de Munique e Viena. Os seus maiores trabalhos incluem pinturas, murais, esboços e outros objetos de arte, muitos dos quais estão em exposição na Galeria da Secessão de Viena.

Texto: Ascom Arroio do Meio