Circuito Sesc Verão movimenta Área de Lazer Pérola do Vale neste sábado

Toda a comunidade está convidada a prestigiar e torcer por sua equipe preferida no Circuito Sesc Verão 2017, a realizar-se neste sábado, 18, na Área de Lazer Pérola do Vale. O evento inicia às 8h, com jogos das modalidades Beach Soccer e Voleibol de Dupla, ambos nas categorias Feminino e Masculino.

A organização é uma parceria entre Prefeitura Municipal/Conselho Municipal do Desporto e Lazer (CMDL) e Sesc Lajeado. Os jogos seguem durante o dia, conforme classificação. Os vencedores serão premiados com medalhas até o terceiro lugar e ajuda de custo para o campeão de cada modalidade, que representará o Município na etapa estadual, a realizar-se em Torres, nos dias 11 e 12 de março.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Arroio do Meio

Foto: Arquivo/Departamento de Esportes