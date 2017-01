Cláudia de Paula foi a ganhadora da Moto 0 Km da CDL Paverama

Na noite do domingo (15), foi realizado o sorteio da Campanha Valorize o que é daqui, da Câmara de Dirigentes lojistas de Paverama, com o apoio da Administração Municipal de Paverama. A cada R$ 50 em compras no comércio local os consumidores tinham direito uma cautela, e concorriam a diversos prêmios.

O sorteio estava marcado para sábado, mas foi transferido devido ao mau tempo. Confira os sorteados:

Confira os ganhadores:

1º Prêmio: Moto Fan

Cláudia C. de Paula

Supermercado Frederico

2º Prêmio: Vale compras de 1.000

Ismael Rosa de Souza

Loja Estilo Modas

3º Prêmio: Vale compras de 1.000

Enedina Neves Vargas

Super Túnel

4º Prêmio: Vale compras de 1.000

Adriani Warken

Farmácia e Drogaria Paverama – Farmasim

5º Prêmio: Vale compras de 1.000

Ângela Silva

Oliveira Auto Center

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama