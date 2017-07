Clima seco deve predominar até dia 20, depois de terça chuvosa

A semana começa com tempo aberto em boa parte do Rio Grande do Sul e com temperaturas um pouco mais altas do que o normal para esta época do ano. Porém, o avanço de uma frente fria de fraca intensidade vai mudar o tempo já a partir desta terça-feira (11). Contudo, esse sistema, por ser de fraca intensidade, provoca apenas pancadas de chuvas irregulares, mas suficientes para interromper todas as atividades de campo.

Na quinta-feira (13) o tempo volta a abrir em todo o estado e é o frio que dá as caras a partir de então. Pois, na sequência dessa frente, uma massa de ar avança pela região Centro-Sul do país e provocar o declínio acentuado das temperaturas mínimas. Até o momento esse sistema não tem intensidade para ocasionar geadas, mas seu monitoramento se faz necessário para determinar qual a sua intensidade.

Somente a partir do dia 20 é que o tempo muda no Sul do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, uma vez que esse bloqueio, que está impedindo o avanço de frentes frias mais generalizadas, enfraquece e desse modo permite o retorno das chuvas mais frequentes sobre o estado.

Texto: Ascom Climatempo