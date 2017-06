Clima seco predomina em todo o estado até o final de semana

Nesta semana uma forte massa de ar seco polar, em aquecimento, garante dias de tempo firme e com temperatura em elevação. As madrugadas já não serão tão frias e já não há possibilidade para a formação de geada nos próximos dias.

Durante as tardes, a temperatura já sobe mais em relação aos últimos dias e faz até um pouco de calor. Até pelo menos a sexta-feira (16), não há previsão de chuva para nenhuma área do Rio Grande do Sul. No entanto, no fim de semana o tempo volta a mudar com o avanço de uma frente fria pelo Sul do país. Há previsão de chuva forte, com risco para temporais.

Após a passagem do sistema frontal, uma massa de ar polar volta a influenciar as condições de tempo sobre o estado e há queda acentuada de temperatura, com geada ampla para o início da próxima semana.

Texto: Ascom Climatempo