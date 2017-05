Codic regional elege diretoria em 1º de junho

O Conselho dos Dirigentes de Cultura do Vale do Taquari (Codic-VT), formado por representantes de todos os municípios da região, elege a nova diretoria do órgão no dia 1º de junho. A escolha vai ocorrer durante assembleia que será realizada na sede da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), em Estrela. A primeira chamada será às 14h, com metade dos conselheiros presentes, mais um, e às 14h30min com qualquer número de presentes.

De acordo com a presidente do Codic-VT, Letícia de Oliveira, para concorrer aos cargos – presidente, vice-presidente e secretário – é necessário que o representante do município seja secretário ou dirigente (coordenador) de Cultura. O Conselho dos Dirigentes Municipais de Cultura foi criado em 1994, como órgão de integração e assessoramento aos municípios em assuntos culturais. É vinculado à Famurs e suas principais finalidades são o apoio à ação cultural municipal e aos respectivos dirigentes culturais, a participação articulada na formação das políticas culturais em todos os níveis (municipal, estadual e federal) e a divulgação de informações aos órgãos municipais.

Texto: Ascom Estrela