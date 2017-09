Colégio Teutônia promove Encontro de Ex-Alunos

Um momento para relembrar boas histórias, para rever velhos amigos com o sorriso estampado no rosto. Um dia especial para longos e apertados abraços, para diminuir a saudade de uma época que deixou marcas no coração e na memória. Será com esse clima de pura nostalgia que o Colégio Teutônia realiza Encontro de Ex-Alunos no próximo dia 07 de outubro, evento que integra as comemorações dos 65 anos do educandário festejados em julho de 2017.

Será como um “horário do recreio prolongado”, com muita conversa e diversão, um encontro de famílias do Colégio Teutônia. Mais do que ex-alunos, certamente deverão participar também os filhos e até netos dos jovens que, em anos anteriores, passaram pelas salas de aula da instituição.

O dia promete encontros típicos de um retorno das férias, com muitas histórias a serem contadas. Será uma verdadeira viagem de volta ao passado, de uma época especial e certamente inesquecível para cada ex-aluno do Colégio Teutônia.

A programação inicia às 9h, com recepção, para a qual todos estão convidados a trazer sua cuia e térmica. O CT estará ofertando água quente e erva-mate para a tradicional roda de chimarrão entre amigos. Em seguida, às 9h30min, acontece momento de acolhida no Auditório Central da escola. Às 10h a programação prevê celebração e momento cultural. A partir das 11h haverá momento livre, com rodas de conversa e visita orientada às instalações do educandário, afinal de contas, são 65 anos e, certamente, muitas mudanças ocorreram. O almoço, com a presença de Food Trucks no pátio do CT, será a partir das 12h. À tarde, das 13h às 15h, as dependências do CT estarão abertas para visitação.

As inscrições para o Encontro de Ex-Alunos do Colégio Teutônia podem ser realizadas pelo site da escola – www.colegioteutonia.com.br – ou na Recepção do educandário. Mais informações ainda podem ser obtidas pelo fone (51) 3762-4040.

Texto: Ascom Colégio Teutônia