Colégio Teutônia recebe orquestra alemã

No período de 15 a 18 de outubro o Colégio Teutônia recebe a Orquestra Alemã Schönegger Almmusikanten, de Rottenbuch, na Baviera, cidade que acolheu carinhosamente o Conjunto Instrumental do educandário nas duas turnês pela Europa. Os músicos serão hospedados em casas de família e conhecerão também outros municípios da região, como Westfália, Colinas, Imigrante e Estrela.

No dia 17 de outubro, a partir das 19h30min, o grupo alemão realiza concerto no Hotel Baviera, em Teutônia, no Deutscher Abend 2017 (Noite Alemã). A entrada será gratuita e haverá a venda de lanches típicos alemães.

Roteiro

No dia 16 o roteiro prevê visitação ao Centro Administrativo de Teutônia, à Sicredi Ouro Branco, à Indústria de Laticínios da Cooperativa Languiru e à Prefeitura de Estrela, com concerto em Estrela às 19h30min. No dia 17, apresentação para estudantes do Colégio Teutônia, visita à Lagoa da Harmonia e à Prefeitura de Westfália, encerrando a noite com o concerto no Hotel Baviera, no Centro Administrativo de Teutônia. No dia 18 o grupo visita a Prefeitura de Colinas, o Convento Boa Ventura e o Cactário Horst, ambos em Imigrante, seguindo à tarde para visitação a Nova Petrópolis.

Texto: Ascom CT